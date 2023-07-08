Hüma ne demek? Hüma isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Hüma da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Hüma ne demek? Hüma isminin anlamı nedir?