Hüma adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hüma isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hüma ne demek? Hüma isminin anlamı nedir?
HÜMA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hüma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu.
- Saadet, mutluluk.
HÜMA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Hüma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hüma ismini koymak caizdir.