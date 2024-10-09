Hummels'ten iğneleyici Instagram paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hummels'ten iğneleyici Instagram paylaşımı

Roma'da Hummels, takımın gerginliğine dikkat çekerek sosyal medyada "Sahada fotoğraflarım yakında gelecek, sanırım" mesajını paylaştı.

Roma'da, ikinci milli aranın ardından huzursuzluk sürüyor. De Rossi'nin görevden alınması, CEO Lina Solokou'nun istifası ve Juric'in gelişine rağmen alınan sonuçlar, takımın gerginliğini artırdı. Bu durumun üstüne, Mats Hummels'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

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Alman savunma oyuncusu, Eylül ayının başlarında serbest transferle Roma'ya katıldı. Ancak, bir ay geçmesine rağmen henüz sahaya çıkmadı; Monza'daki bir maçta yaşadığı ciddi grip nedeniyle formundan geri kaldı. Hummels, sosyal medya üzerinden paylaştığı son antrenman fotoğrafıyla durumdan rahatsız olduğunu hissettirdi. Paylaşımında, “Sahada fotoğraflarım yakında gelecek, sanırım” ifadesi, hem bir ironi hem de Roma'ya yönelik bir göndermeydi. Takım, saha içindeki zorlukların yanı sıra saha dışındaki sorunlarla da başa çıkmaya çalışıyor.

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