Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Gölbaşı'nda Açılıyor

Gölbaşı Belediyesi'nin katkılarıyla kurulan Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de kapılarını vatandaşlara açıyor. Açılış öncesi merkezde son hazırlıkları yerinde inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Odabaşı, ziyareti sırasında merkezin ilçeye katacağı değerin oldukça önemli olduğunu belirterek, hem yöresel değerleri yansıtan hem de doğal ürünlerin yer alacağı bu merkezin Gölbaşı için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Odabaşı, “Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, doğal ve sağlıklı ürünleriyle ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak. Gölbaşı’na özgü ürünlerin yanı sıra çok sayıda el emeği lezzeti halkımızla buluşturacağız. Ayrıca merkezimiz özel organizasyon ve etkinlikler için de sipariş desteği sağlayacak” diye konuştu.

Açılış davetinde bulunan Başkan, vatandaşları 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’deki etkinliğe katılmaya çağırarak “Bu merkez, hem doğal ve lezzetli ürünleriyle hem de Gölbaşı’mızın üretim potansiyelini ortaya koymasıyla hepimizin gurur kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

Merkezde ev yapımı tarhana, erişte çeşitleri, mantı, menemen, çeşitli soslar, közlenmiş sebzeler, turşular, reçeller, salçalar, börek, gözleme ve tatlı-tuzlu kurabiyeler gibi birçok ürün vatandaşlarla buluşacak.