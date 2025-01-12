Hünkar Apartmanı davasında ailelerden tutuklu sanık olmamasına tepki

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 84 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar Apartmanı dosyasında tutuklu sanık bulunmuyor. Enkaza dönen binada anne, baba, kardeşi ve babaannesini kaybeden Sıla Danyeri, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Danyeri, "Hünkar Apartmanı'nda bir bakan veya milletvekilinin yakını ailesini kaybetmiş olsaydı sanıklar tutuksuz yargılanır mıydı? Bakan ve vekilin birisi benim yaşadıklarımı yaşasaydı bu sonuçla karşılaşmazdık. Muhtemelen bir tanıdık bulup davanın seyrini değiştirirlerdi. Bu ülkede hiçbir zaman adalet çığlığı duyulmadı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 84 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hünkar Apartmanı'nın müteahhitleri İbrahim İlhan ve Ferhat İlhan, statik proje müellifi Ahmet Özdemir ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

İddianamede yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki 7 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda, "söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür" denildi.

"HÜNKAR APARTMANI'NDA BİR BAKAN VEYA MİLLETVEKİLİNİN YAKINI AİLESİNİ KAYBETMİŞ OLSAYDI SANIKLAR TUTUKSUZ YARGILANIR MIYDI"

Depremin üzerinden 23 ay geçmiş olmasına rağmen dosya kapsamında tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor. Enkaza dönen binada anne, baba, kardeşi ve babaannesini kaybeden Sıla Danyeri, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Danyeri, şunları kaydetti:

"Bir kez daha "Deprem öldürmez, bina öldürür'ün örneğini gördük. Sanıklar işini düzgün yapsaydı böyle bir sonuçla karşılaşmazdık. Bir an önce gerçek sonuca ulaşmak istiyorum. Gidenin gelmediğinin farkındayız ama benim ailemin yaşama hakkını elinden alanların rahat yaşamasını istemiyorum. Beni ve yüzlerce insanı büyük acılarla yaşamaya alıştıran bu insanların cezasını çekmesini istiyorum. Hünkar Apartmanı'nda bir bakan veya milletvekilinin yakını ailesini kaybetmiş olsaydı sanıklar tutuksuz yargılanır mıydı? Bakan ve vekilin birisi benim yaşadıklarımı yaşasaydı bu sonuçla karşılaşmazdık. Muhtemelen bir tanıdık bulup davanın seyrini değiştirirlerdi. Bu ülkede hiçbir zaman adalet çığlığı duyulmadı."