Hünkar Çayırı’na dijital müze yapılacak

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilerle bir araya gelerek, projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte güzel gelişmelerin yaşandığını söyleyen Büyükgöz, Kocaelispor'un da Süper Lig'e, Gebzespor'un da 2. Lig'e yükselmesinin mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.

"GEBZE'DE SESSİZ DEVRİM YAŞANIYOR"

Gebze Belediyesi olarak kurdukları voleybol takımının 4 yılda Efeler Ligi'ne yükseldiğini belirten Başkan Büyükgöz, spor yatırımlarına değindi. Büyükgöz, "2019 yılında alt yapıda günlük 7 bin 500 çocuğumuzun spor yapma imkanı vardı. Bugün alt yapıda ise 75 bin çocuğumuz spor yapma imkanına kavuştu. Spor tesislerimizin sayısı da arttı. Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor. Bunu anlamak isteyenler de istemeyenler de bir gün çok iyi anlayacaklar" dedi.

"AÇILIŞA VERECEĞİMİZ MASRAFI BAŞKA BİR HİZMET İÇİN KULLANDIK"

Zinnur Büyüköz, planlı bir şehir modelini ortaya koyacaklarını vurgulayarak, "Bizden önce kurumlarda bir yarış vardı. Biz göreve geldikten sonra eşgüdümlü olarak çalışır hale geldik. Elimizi taşın altına koyduk. 213 tane eser ve hizmeti Gebze'ye kazandırdık ama hiçbirine temel veya açılış töreni yapmadık. Açılışa vereceğimiz masrafı başka bir hizmet için kullandık" diye konuştu.

"2 MİLYAR TL KAMULAŞTIRMA BEDELİ HARCADIK"

43 okulun, 23 caminin mülkiyet sorunu çözdüklerini kaydeden Başkan Büyükgöz, "Bunu yapmak için 2 bin 600 kişiden kamulaştırma yaptık. 2 milyar TL kamulaştırma bedeli harcadık. Gençliğe hizmet etmek için bunu yaptık. İmar çalışmalarını tamamladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışını yoktu. Gebze çıkışı kamulaştırma yüksek olduğu için ihaleden çıkarılmış. 15 milyar TL kamulaştırma bedeli olmadan bunu yaptık. Aksilik olmazsa bu ay veya önümüzdeki ay bu yolu ihalesi olacak. Bu yol bu kentin aort damarı. 677 kilometre yol açma durumu ile karşı karşıyayız. Bunu önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediyesi ile yapacağız" şeklinde konuştu.

"HÜNKAR ÇAYIRI'NA DİJİTAL MÜZE YAPACAĞIZ"

Gebze'nin sanayi ile anıldığını dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Anibal Kavşağı'na "Gebze tarih ve turizm kenti" tabelasını astık. Bu kentin tarihi de var. Hannibal'ın mezarına gidecek olan yolu açtık. Hannibal'ın anıt mezarını turizme açacağız. Hünkar Çayırı'na da dijital müze yapacağız. Sarnıç, su dolabı, tarihi hamam restorasyonu yapılacak. Kervansaray ile ilgili de hayli bir yol aldık. Millet bahçesi yakında hizmete girecek. Cumaköy mesire alanının ikincisi de Pelitli'de hayata geçireceğiz"