Hünnap pudingi ile sofranızı şenlendirin: Geleneksel Çin mutfağının bahar lezzeti

Çin'in geleneksel tatlılarından biri olan hünnap pudingi, bahar mevsiminde en çok tercih edilen hafif ve besleyici lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Çin merkezli China Daily internet sitesinde yer alan habere göre, bu özel tarif hem lezzeti hem de sağlıklı bileşenleriyle dikkat çekiyor. Tatlının ana malzemesi olan hünnap, Çin mutfağında uzun yıllardır kullanılan, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve.

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MALZEMELER VE HAZIRLIK SÜRECİ

Tatlıyı hazırlamak için 300 gram çekirdeği çıkarılmış hünnap, yarım kalıp kamış şekeri, 30 gram kestane unu, 20 gram yapışkan pirinç unu, 130 gram tapiyoka unu ve 600 mililitre suya ihtiyaç duyuluyor. Hünnaplar soğuk suda 20 dakika bekletildikten sonra 300 mililitre suyla birlikte yüksek devirde 30 saniye karıştırılıyor. Elde edilen püre süzülerek hünnap suyu hazırlanıyor. Bu aşamada kamış şekeri, hünnap suyu ve su bir tencerede yüksek ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırılıyor ve ardından soğumaya bırakılıyor.

Kestane unu az miktarda suyla karıştırıldıktan sonra karışıma ekleniyor. Ardından pirinç unu ve tapiyoka unu da süzülerek ekleniyor ve tüm karışım iyice karıştırılıyor. Karışım uygun bir kaba alınarak buharda 45 dakika pişiriliyor. İstenirse ocak üstünde veya 100 derece sıcaklıkta elektrikli buharlı pişiriciyle de hazırlanabiliyor.

ILIK YA DA SOĞUK FARK ETMİYOR

Tatlı buharda pişirildikten sonra çıkarılarak dinlenmeye bırakılıyor. Ilık olarak servis edilebildiği gibi, soğutularak buzdolabında da muhafaza edilebiliyor. Çinli yazar Grace Choy’un aktardığına göre, bu tarif hem hafifliği hem de geleneksel dokusuyla özellikle bahar aylarında büyük ilgi görüyor. Tatlı, Çin’in kültürel mirasını yansıtan tatlar arasında yer alıyor ve farklı un çeşitleriyle kıvam kazanıyor.