Hür-Sen Genel Başkanı Kuruoğlu’ndan TÜİK’e sert çıkış: “Gerçekleri saklayamazsınız!”

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kuruoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kendi istikbalimizi ancak kendi irade ve kararımız kurtarabilir. Başka çıkış yoktur! ENAG’a göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 3,66, 12 aylık artış ise yüzde 71,2 oldu. TÜİK ise Mayıs enflasyonunu yüzde 1,53, yıllık enflasyonu ise yüzde 35,41 olarak açıkladı. TÜİK’e; “Allah’tan da mı korkmuyorsunuz?” demenin bir anlamı kaldı mı?

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Memur ve emeklilerin enflasyon farkı alacağı, TÜİK enflasyonuna göre bile yüzde 8,58 oldu. Burada dikkat edilmesi ve çözülmesi gereken en büyük problem, yıllar içinde meydana gelen alım gücü kaybıdır. Beş yıl öncesi baz alındığında, banka kredisiyle ev, araba alabilen, eşi de çalışan bir memurun, bugün bunu hayal edebilmesi dahi mümkün görülmemektedir. Emeklilerimizin hali pür melali ise iktidardan başka hepimizin malumudur.

Bu sonuç şüphesiz, manipüle edilmiş enflasyon rakamlarının bir sonucudur. Rakam oyunlarıyla açıkça halkın cebinden çalınırken, iktidar bu durumu görmezden gelmiş, hiçbir tedbir almamıştır. Israrla vurguladığımız refah payı uygulaması hayata geçirilmemiştir. 2026-2027 yılları için Toplu Sözleşme’de, Sayın Mehmet Şimşek’in söylediği gibi, hedeflenen enflasyon rakamları üzerinden bir zam yapılır ve refah payı uygulaması hayata geçirilmezse, bugünü dahi arar hâle gelebiliriz.

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Memuru temsil eden sendikalardan bir umut olmadığı açıktır. Dolayısıyla ortada problemi çözebilecek güçlü bir irade, bu sendikaların üye sayılarını göz önüne aldığımızda, maalesef, sorunun doğrudan muhatabı memurlarımızdan da güçlü bir talep olmadığı ortadadır. Sendikacılık evcilik oyunu olmaktan çıkmadığı, arka bahçe olma özelliğini devam ettirdiği sürece memurun da, emeklinin de kaderi iktidarın iki dudağı arasındadır.

Hür-Sen olarak, samimi ve sadece üyelerinden icazet alan mücadeleci sendikacılığa inanıyoruz. Memurlarımız, memuru maraba gören, ağababalarından aldıkları güçle onları korkutarak, ürküterek üye olmaya zorlayan, sendika görünümlü sendika dükalıklarına mahkûm değildir. Kendi istikbalimizi ancak kendi irade ve kararımız kurtarabilir. Başka çıkış yoktur!”

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NE OLMUŞTU:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,41, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,13 olarak kayıtlara geçti. Mayısta 12 aylık ortalamalara bakıldığında tüketici fiyatları yüzde 45,8, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,17 yükseldi.

Aylık olarak TÜFE yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 arttı. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,41 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2024’e göre yüzde 12,92, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 23,13 olarak açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla kira artış oranı da netleşti. Haziranda ev ve iş yerlerinin kiraları yüzde 45,8 oranında artabilecek.

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