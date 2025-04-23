Hür-Sen’den 23 Nisan mesajı: Milli Egemenlik, demokrasimizin temelidir

“23 Nisan, Türk Milleti’nin egemenliği eline aldığı ve bu egemenliği Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla ilan ettiği gündür. Bu tarih, sadece bir bayram değil, halk iradesinin devlet yönetiminde esas alındığı, demokrasinin temellerinin atıldığı gündür” ifadelerini kullanan Kuruoğlu, Hür-Sen’in de bu bilinçle hareket ettiğini belirtti.

Kuruoğlu, “Sendikamız, milli egemenliğin, özgürlüğün ve bağımsızlığın sesi olmaya devam edecektir. Kamu çalışanlarımızın desteğiyle, demokrasimizin güçlenmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Kuruoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılını kutladıkları bugünde, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın, gelecek nesillere verilen değerin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek şu ifadelerle mesajını tamamladı:

“Çocuklarımıza güveniyor, onları özgür ve demokratik bir Türkiye’nin teminatı olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor; milletimizin egemenliğinin ilelebet sürmesini diliyorum.”