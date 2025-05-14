Hurda almak için girdiği binada su kuyusunda boğuldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yer alan ve depremde hasar gördüğü için boşaltılan bir apartmanda yaşandı. Metruk halde bulunan binanın bahçesine, artezyen kuyusunun kapağındaki demirleri toplamak için giren M.Y., dengesini kaybederek su dolu kuyuya düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda M.Y.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

CESET MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından M.Y.’nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.