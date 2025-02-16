Hurda araç sahipleri dikkat! ÖTV teşvikinde flaş gelişme

25 yaş üstü araçlar için planlanan hurda teşviki düzenlemesi daha Meclis'e gelmeden piyasada fiyatların fırlamasına yol açmıştı. Yaşlı araçların normal fiyatlarının iki katına alınıcı bulmaya başladığı görülmüştü. Hurda araç sahiplerinin sıfır araç almaları halinde ÖTV'den muaf olacağı iddiası fos çıktı.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre ÖTV teşviki için bir çalışma bulunmuyor.

AKP kaynakları, “Bunları çıkaranlar piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Teşvik yasası düşünülmüyor” dedi.

Son günlerde ilan sitelerinde hurda araç hareketliliği görülüyor. Talep artınca 25 yaş ve üstü araçların fiyatları iki hatta üçe katlandı. Hurda araç satın alıp "ÖTV indirimi" için TBMM'den gelecek haberi bekleyenler ise son bilgili ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ÖTV TEŞVİKİ ÇALIŞMASI BULUNMUYOR

ÖTV teşviki İddiaları 'spekülasyon' olarak niteleyen AKP kaynakları Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu'na konuştu.

"SPEKÜLASYONU HURDA ARAÇ TOPLAYANLAR YAPIYOR"

AKP kaynakları ise şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek “Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor” dedi.