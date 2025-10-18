Yaklaşık bir ay önce tamamladığı bu yaratıcı araçla, Çankırı'daki Koyunbaba Barajı'nda huzurlu turlar atıyor. Baraj, 103 bin dekar araziyi sulayarak yılda milyonlarca liralık ekonomik katkı sağlayan önemli bir yapı; genişletme çalışmaları da sürüyor.

Çökmez, "Önce pedallı bir yunus bisikleti kullanıyordum ama kayboldu. Ucuz ve risksiz bir alternatif istedim. Hurda buzdolaplarını bedava aldım, birleştirdim ve motor taktım. Şimdi özgürce geziyorum," diyor.

Ailesi başlangıçta "Boğulursun, ölürsün" diye uyarsa da, arkadaşları "Böyle şey olmaz" dese de pes etmedi. İyi yüzücü olduğunu vurgulayarak, "Bu tür denemeleri sadece uzmanlar yapsın, başkaları riske girmesin" uyarısında bulunuyor. Yakınlardaki balıkçılar onu meslektaş sanıyor.