Hurdacı cinayetinde 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Hurdacı cinayetinde 4 tutuklama

Konya Karapınar'da hurdacı cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Karapınar'ın Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 59 yaşındaki Yüksel Başyiğit, hurdacılık yaptığı konteynerde av tüfeğiyle vuruldu. Hemen olay yerine intikal eden ekiplerin yaptığı kontrolde, Başyiğit’in hayatını yitirdiği belirlendi. Yüksel Başyiğit’in cansız bedeni, ekiplerin incelemelerinin sonrasında otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

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İşlenen cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 kişiyi şüpheli bularak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i emniyetteki ifadesinin sonrasında serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 kişiden M.C.C., A.C, S.C ve B.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevine gönderildi.

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