Hurdacılar Sitesi’nde büyük yangın! Van itfaiyesi seferber oldu: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Hurdacılar Sitesi’nde büyük yangın! Van itfaiyesi seferber oldu: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.

Edinilen bilgilere göre yangın, Hurdacılar Sitesi’nde başladı.

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Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek korku dolu anlara sebep oldu.

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Alevlerin yükselmesiyle bölgeyi yoğun siyah duman kapladı, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

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Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

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Ekipler, yangına müdahale ediyor.

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2,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 itfaiye aracı, 40 personel ile müdahale edilen ve iş makineleri ile de söndürme çalışmalarına destek verilen yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.

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