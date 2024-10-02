Hurdadan bulup evine astığı tablo ünlü ressam Picasso’nun çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İtalya'da hurdacılık yapan Luigi Lo Rosso 1960'lı yıllarda evinin bodrum katında bulduğu tablo ünlü ressam Picasso’nun eseri olduğu ortaya çıktı.

50 YILDIR SAKLIYOR

1962 yılında Capri'deki bir villanın bodrumunu temizleyen adam, bir kadının dağınık yüzünü tasvir eden bir tuval buldu. Sol üst köşede 'Picasso' imzasının açıkça görülebilmesine rağmen, o zamanlar 24 yaşında olan Lo Rosso için bu isim hiçbir şey çağrıştırmadı ve tuvali eve götürüp oturma odasına asmaya karar verdi.

TABLONUN SIRRI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

The Guardian'ın haberine göre; 2000'li yılların başında Lo Rosso'nun en büyük oğlu, ebeveynlerine oturma odasında asılı duran tablo ile Picasso'nun okul kitaplarında tasvir edilen eserleri arasındaki güçlü benzerliğe dikkat çekti ve böylece tablonun sırrı ortaya çıktı.