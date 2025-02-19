Hurdaya dönen aracın içinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken, Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde, aynı istikamette seyir halinde olan ve yük indireceği iş yerine doğru sağa dönüş yapan Z.T. (44) yönetimindeki 35 BZM 216 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

KAZA SONRASI SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakkı Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

UŞAK-İZMİR KARAYOLU BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Hakkı Şahin'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.