Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Antalya’da bir sürücü seyir halinde iken bir başka kişinin kullandığı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç yol kenarında bulunan bir başka araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araç sürücüleri kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak caddesi ile Köroğlu Caddesi kesişiminde bulunan ışık sisteminin olduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde seyir halindeki Eren Ü. idaresindeki 09 RZ 927 plakalı Fiat marka otomobil, Karacaoğlan Caddesi'nden, Köroğlu Caddesi istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 PY 388 plakalı araç ile çarpıştı.

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren Ü., yol kenarında park halindeki 07 FOG 93 plakalı Fiat marka araca çarptı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eren Ü. ve 07 PY 388 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım teklifini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek kabul etmedi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kaza nedeniyle yola saçılan araç parçaları nedeniyle güçlük yaşarken, yol vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından temizlendi.

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

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