Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Emre P. kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Afşar köyü mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametinde ilerleyen 06 FN 2148 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 R 2625 plakalı tıra büyük bir hızla çarptı. Kazanın ardından otomobil adeta tıra saplanarak kullanılamaz hale geldi. Şans eseri sürücü Emre P., kazayı burnu bile kanamadan atlatmayı başardı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.