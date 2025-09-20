Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza, Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (20) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atarak tarlaya savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan M.B., ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.