Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaynak: İHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (20) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atarak tarlaya savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan M.B., ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

