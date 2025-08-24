Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kırıkkale'de gece vakitlerinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Millet Bulvarı üzerinde ilerleyen M.H.Z. (20) yönetimindeki 06 PPF 73 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdiven demirlerine çarptı. Takla atan otomobil metal yığınına dönerken, sürücü ile M.A.A. (19) ve Z.S. (19) isimli yolcular yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Irak vatandaşı olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.