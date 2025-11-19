Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tıra arkadan çarpan mürekkep yüklü hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Araç şoförü Murat Selim Atik

Kaza, Edirne Bulvarı üzeri Ulaş OSB mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Murat Halim Atik’in kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Raşit Darçin idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası kabini hurda yığınına dönen kamyonette sürücü Murat Halim Atik’in araç içinde sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Ağır hasarlı kamyonetten burnu bile kanamadan çıkan sürücü Atik, "Verilmiş sadakamız varmış, analarımızın duası diyelim. Kendimi sol tarafa doğru attım ve son anda kurtuldum" diye konuştu.

Öte yandan kaza nedeniyle litrelerce mürekkep yola döküldü. Jandarma ve bölge trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasıyla yola dökülen mürekkebin karayolları ekiplerince temizliği yapıldı.