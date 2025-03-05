Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Sürücü, kazayı küçük sıyrıklarla ucuz atlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Çobançeşme Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Tekirdağ Caddesi istikametine seyreden U.Ç. idaresindeki Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

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Kaza sonrası sürücü U.Ç. hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Büro ekipleri, sürücü U.Ç.'nin 1,95 promil alkollü olduğunu belirledi.
Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle 9 bin 268 TL para cezası kesilen U.Ç. ifadesi için karakola götürüldü. U.Ç.'nin sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konuldu.
Kazalı araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.
Kaza nedeniyle hasar gören aydınlatma direğinin lambası koptu.

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