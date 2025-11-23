Kütahya-Eskişehir Yolu üzerinde Eskişehir istikametinde ilerleyen 22 yaşındaki Enes G. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yaklaşık 200 metre savrulan ve taklalar açan araç hurdaya dönerken, otomobildeki sürücü ve yolcusu kazdan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.