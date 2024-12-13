Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Kaynak: İHA
Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda park halinde bulunan TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç dağıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 20 AAY 537 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı şahıs ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneden alınan bilgilere göre, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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