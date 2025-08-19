Hurdaya dönen cipten burunları kanamadan çıktılar

Beykoz’da meydana gelen kazada hurdaya dönen cipten 4 kişi yara almadan çıktı.


Kaza, dün gece Beykoz-İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 126 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Ş.Y., O.N., A.B. ve K.D., kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kazayı burunları kanamadan atlatan yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye alındı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeleri ayakta muayene ederken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

