Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Hatay'da bir iş yerinin duvarı ile palmiye ağacına çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir Erdem (26), hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Çalıştığı firmadan çıkıp eve dönen Kadir Erdem yönetimindeki 31 ANB 208 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki iş yerinin duvarı ile

palmiye ağacına çarptı. Olayı gören mahalleli, yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilde hafif yaralanan Erdem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdem'in sağ ayağında çatlak ve çenesinde küçük bir yarık olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

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