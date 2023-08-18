Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Huriye de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?

Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?

Huriye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Huriye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?

HURİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Huriye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Saygı gösterme, bir şeyi armağan etme.

- Cennet kızı.

- Sevgili.

- Çok güzel kadın.

HURİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elanur ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti Dünya
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Marmara denizi için fırtına uyarısı Güncel
Marmara denizi için fırtına uyarısı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı Spor
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi Güncel
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi