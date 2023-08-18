Huriye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Huriye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?
HURİYE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Huriye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Saygı gösterme, bir şeyi armağan etme.
- Cennet kızı.
- Sevgili.
- Çok güzel kadın.
HURİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Elanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elanur ismini koymak caizdir.