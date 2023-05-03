Huriye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Huriye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?

HURİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Huriye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Saygı gösterme, bir şeyi armağan etme.

- Cennet kızı.

- Sevgili.

- Çok güzel kadın.

HURİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Huriye ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Huriye ismini koymak caizdir.

HURİYE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Huriye ismine sahip olan kişiler, genellikle düşünceli ve ağırbaşlı olurlar. Tutumlulardır ve gereksiz harcama yapmaktan mümkün olduğunca kaçınırlar.

Ailesine ve evine oldukça bağlı bir yapıları vardır.

Çocukları çok severler, onlarla iyi anlaşmayı bilirler.

Huriye isimli kişiler eleştirel bakış açısına sahiptirler; ancak mümkün olduğunca yapıcı eleştirilerde bulunurlar. Bu nedenle olumlu ya da olumsuz şekilde tepkilere yol açabilirler.