Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemiler için alarm verildi! Bakan açıkladı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemiler için alarm verildi! Bakan açıkladı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardığını duyurdu.

İsrail ile İran arasındaki savaş gerilimi 6 gününde de devam ediyor. Savaş gerilimi ulaşımı da vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. İsrail’in nükleer ve askeri tesisleri hedef aldığı saldırılara İran’dan sert karşılığın gelmesi ile birlikte Orta Doğu’da gerginlik yerini adeta savaşa bıraktı.

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