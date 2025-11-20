1999 İstanbul doğumlu olan Ceren Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu. Ghent Üniversitesi’nde Erasmus yaptı, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere çok sayıda dili akıcı konuşuyor.

Çerkes-Türk kökenli genç güzel, profesyonel mankenliğin yanı sıra çevirmenlik ve dansla da ilgileniyor.

Modellik kariyerine “Model of Turkey”de Photomodel birinciliğiyle başlayan Arslan, 2025’te Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland’da temsil etme hakkı elde etti.

Yarışma başlamadan önce bile güzelliği ve kamp sürecindeki paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

“BAYRAĞIMI GURURLA TAŞIYORUM”

Duygularını paylaşan Ceren, “Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak” dedi.

HÜRREM SULTAN ESİNTİLİ ELBİSEYLE FİNAL GECESİNE DAMGA VURDU

Ulusal kostüm sunumunda Hürrem Sultan’dan ilham alan büyüleyici elbisesiyle sahneye çıkan Ceren Arslan, bir kez daha tüm gözlerin üzerinde toplandığı isim oldu.

EN BÜYÜK İDOLÜ: ANNESİ!

Canlı yayında idolü sorulduğunda gözyaşlarını tutamayan Arslan, “İNANILMAZ BİR ANNEM VAR” diyerek şöyle devam etmişti: “Görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama aile sevgisini çok var bende. İnanılmaz bir annem var onu çok seviyorum.

İdol diyince benim aklıma annem geliyor.”Öte yandan Ceren’in yarışmaya kendi imkanlarıyla, yanında profesyonel makyöz ve saç tasarımcısı olmadan hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu duruma sessiz kalmayan Demet Akalın sosyal medyadan şu desteği verdi:

“İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ!”

“İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!” diyerek milli temsilcimizin yanında olduğunu güçlü bir şekilde gösterdi.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan, 20 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş, 26 yaşındaki Türk model, çevirmen ve dansçıdır. Çerkes-Türk kökenli bir aileden gelen Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu.

Eğitim hayatı sırasında Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programı ile uluslararası deneyim kazanmış, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşuyor.

Profesyonel kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atmış, bu başarıyla modellik dünyasında hızla tanındı.

2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak, ülkemizi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 21 Kasım 2025'te düzenlenecek 74. Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) finalinde temsil etme hakkı elde etti.

Yarışma öncesi duygularını paylaşan Arslan, "Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak" demiş ve Türk halkından oy desteği istedi.

Sosyal medyada aktif olan Ceren Arslan, kültürel mirasını (özellikle Çerkes geleneklerini) sıkça paylaşmakta ve entelektüel yönüyle dikkat çekmektedir. Boyu yaklaşık 1.75-1.80 metre, kilosu ise 55-60 kg civarındadır.

Son dönemde, Miss Universe kampında yaşadığı zorluklarla gündeme gelmişti. Sahnede Türk bayrağını taşımasına güvenlik görevlileri tarafından izin verilmediği ve mobbing iddiaları ortaya attı. Bu olaylar sosyal medyada büyük tepki çekmiş, Arslan'a destek mesajları yağmıştı.

Yarışmaya kendi imkanlarıyla hazırlandığı belirtilen Arslan, annesini en büyük idolu olarak göstermiş ve duygusal paylaşımlarla hayranlarını etkilemişti.

