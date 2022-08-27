Sedat Peker’in açıklamalarında adı geçen Hürriyet Gazetesi yazarı Burak Taşçı’nın Hürriyet’teki tüm yazılarını siteden kaldırdı

Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı Deli Çavus isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıklayacağı belirtilmişti. Peker Deli Çavuş isimli hesaptan beklenen açıklamaları yaptı. Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti. Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet sarmalı olduğunu iddia ettiği bir dizi ifşa gündemde bomba etkisi yarattı.

BURAK TAŞÇI’NIN TÜM YAZILARINI SİTEDEN KALDIRDI

Peker, sahibi Orhan Pala olan Borsa Gündem gazetesi ve Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı'yı da hedef aldı. Burak Taşçı’nın 2021 yılında yaptığı ve "Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu" ifadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Peker, paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların Sineren'e ait olmadığına kanaat getirildiğinin yazdığını öne sürdü.

Peker’in rüşvet ağı iddialarında adı geçen isimlerden biri de Hürriyet yazarı Burak Taşçı'ydı. Peker'in paylaşımlarının ardından Taşçı'nın’nın tüm yazılarını siteden kaldırdı.

PEKER BURAK TAŞÇI İÇİN NE DEDİ?

Peker'in paylaşımlarının Burak Taşçı hakkındaki bölümü şöyle:

"Tüm borsa yatırımcılarının bildiği borsa gündem gazetesi vardır. Sahibi meşhur orhan pala’dır. Ancak esas tehlikeli olan orhan pala’nın yanında uzun yıllar çalışmış olan Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı burak taşçı vardır. Bu ikisi her dönemin borsa manipülasyonları konusunda başrol oyuncularıdır. ali fuat taşkesenlioğlu’nun döneminde de huysuzluk yapan şirketlerle ilgili hem borsa gündem gazetesi hem de Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı burak taşçı beraber karalama kampanyasına girerler. Bu iki ismin en büyük özelliği küçük yatırımcıların mağdur olduğu yani insanların intihar ettiği manipülasyonlara katkı sağlamaktır.

Patronların hisselerini tahtacılarla manipülasyon yaparak küçük yatırımcılara bu hisselerin satılabilmesi için organizasyonlar yapmak ve bu yönde haberler çıkarmak bu iki ismin tekelindedir. Yatırdığı paranın 2/3’sini kaybedenler ya da neredeyse yatırımının tamamını kaybeden küçük yatırımcıların kandırılmasında bu iki ismin üstlendiği iğrenç görevi daha da iyi anlayacağız.

Marka Yatırımın sahibi Mine Hanım sermaye arttırımı yaparak Adana ilinde Lider Adana ve Yeni Adana isimli iki tane şirketi satın alıyorlar. Ancak birkaç gün sonra bu iki şirkete bazı kişilerce 25 milyon TL’lik haciz uygulandığını görünce haklı olarak şikayette bulunuyorlar.

Savcılık imzalar Mine Hanıma ait mi diye dosyayı Ankara Jandarma kriminal daireye gönderiyor. Buradan gelen cevap gerçekten enteresan. İmzaların Mine Tozlu Sineren Hanımefendiye ait olduğunu söylüyor. Tabii Adana’daki bu grup ile dolaylı yollardan bağlantısı olan borsa gündem gazetesi ve Hürriyet ekonomi yazarı burak taşçı tarafından “İmzalar Mine Tozlu Hanıma aitmiş” diye haberler giriyorlar (Her zaman diyorum ya maaşı namusu kadar olan gazetecilere ve kemiklik köpek olan analistlere asla inanmayın diye. Namuslular baş tacı.).

Marka Yatırım Holdingin patronu Mine Hanım sadece kendisine değil bazı iş insanlarına da bunun gibi sahte hacizler uygulandığını görünce bu kişilerle yan yana gelerek Adana Organize Şube Müdürlüğüne müracaat ediyorlar. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekir. Adana Organize Şube dosyayı aldıktan sonra imzaların gerçekten Mine Tozlu Sineren’e ait olup olmadığını anlamak için dosyayı adli tıp kurumuna gönderiyor.

Gelen sonuç gerçekten çok şaşırtıcı. İmzalar Mine Hanıma ait değildir diye rapor geliyor. Organize şube buna çok şaşırmış olacak ki bir bahane bulup dosyayı adli tıbba bir kez daha yolluyor. Gelen ikinci rapor da bu imzaların Mine Hanıma ait olmadığı yönünde. Bunun üzerine Adana Organize Şube büyük bir operasyon düzenleyerek bu sahte senetlerle haciz düzenleyen ve de bu gazetecilerle dolaylı olarak beraber hareket eden suç örgütüne operasyon düzenliyor.

40 kişinin üzerinde insan tutuklanıyor. Bir insanın aklının almayacağı iğrençlikler yaşandıktan sonra yeni gelen SPK Başkanı, Marka Yatırım Holdingin sahibi Mine Hanımı çağırarak “Sizin savunmanız alınmadan size ceza verilmiş. Biz bunu düzelteceğiz” iyerek kendisine güvence veriliyor (sadece Mine Hanıma değil rüşvet vermediği için bu mağduriyete uğrayan herkesi çağırarak hepsinin savunması alınıp aynı güvence bütün mağdurlara veriliyor).

Buradan Mine Tozlu Sineren Hanımefendiye seslenmek istiyorum. Yayınladığım tüm bu evraklara rağmen size rica ederlerse sakın beni yalanlamaya kalkmayın.En son Sezgin Baran Korkmaz benim şirketimdeki olayları benden iyi biliyorsun dediğinde kendisine serdengeçtiler her yerde demiştim (Bundan sonraki tweetlerimde gördüklerinize asla inanamayacaksınız)"