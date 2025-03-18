Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu: Mülakatsız 68 bin öğretmen atanmalıdır

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz dönem, tüm çabalarımıza rağmen yalnızca 20 bin öğretmen ataması yapılmış, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söz vermesine rağmen mülakat kaldırılmamıştı. Sayın Yusuf Tekin, mülakatı adeta şahsi davası hâline getirmiş, verilen sözleri görmezden gelerek canhıraş bir gayretle mülakatın vazgeçilmez olduğunu savunmuştu.

Tüm itirazlarımıza, uzmanların uyarılarına ve kamuoyunun tepkisine rağmen yapılan mülakatlar sonucunda, komisyonların bölgeler arasında farklı puanlama yapması büyük haksızlıklara yol açmış, binlerce öğretmenin geleceği çalınmıştı. Açılan davalara, yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen bu adaletsizliği bir nebze olsun giderecek ek bir atama dahi yapılmamış, haksızlık yapanların inadı kırılamadığı gibi vicdanları da sızlamamıştı!

86 BİNDEN FAZLA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ÇALIŞIYOR, 68 BİN ATAMA DERHAL VE MÜLAKATSIZ YAPILMALIDIR

Bu dönem yapılacak öğretmen atamalarında yine eski sistem uygulanacak, sonraki dönemlerde ise Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen alımı gerçekleştirilecektir. Ancak akademi yoluyla öğretmen alımı büyük sıkıntılara gebedir. Öğretmenlerimizi zorlu bir süreç beklemektedir. Akademi sistemiyle 30, 40 ya da 50 binlik atamaların yapılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, eski sistemle yapılacak bu dönemin atamalarının öğretmenlerimizin de talebi doğrultusunda 68 bin olarak belirlenmesi, hem Sayın Tekin’in hem de iktidarın öğretmenlere olan borcudur. Kaldı ki, hâlen 86 binden fazla ücretli öğretmen çalıştırıldığı düşünüldüğünde, 68 bin atama dahi öğretmen açığını kapatmaya yetmeyecektir.

Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, bu defa 68 bin öğretmen atamasının söz verildiği gibi mülakatsız yapılmasını istiyoruz. Aynı haksızlıkları, aynı rezaleti tekrar yaşamak istemiyoruz. Atamaların yakından takipçisi olacağız!