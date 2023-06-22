Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi Açıldı

2021 yılında faaliyete geçtikten kısa süre sonra 20 bin üye sayısına ulaşan ve eğitim iş kolunda ülkenin beşinci büyük sendikası konumuna gelen Hürriyetçi Eğitim Sen’in Ankara’da bulunan genel merkez binasının açılışı yapıldı. “Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi” olma şiarıyla yola çıkan ve siyasi partilerin arka bahçesi durumuna gelmiş pasif sendikal anlayışı reddederek “Siyasetin kullandığı değil, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için siyaseti kullanan” bir sendikal anlayışı kendisine yol haritası olarak benimseyerek, ilkelere bağlı bir kadro hareketi olarak eğitim sendikaları arasında yerini alan Hürriyetçi Eğitim Sen’in açılış törenine hava muhalefetine rağmen yoğun ilgi vardı.

Açılışta bulunanlar arasında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile 27. Dönem Adana Milletvekili ve Türkiye Kamu Sen - Türk Eğitim Sen Eski Genel Başkanı İsmail Koncuk, 27. Dönem Konya Milletvekili ve Türk Büro Sen Eski Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 21. Dönem MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Seydi Karakuş, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezi Başkanı ve Türk Ulaşım Sen Eski Genel Başkanı Şerafettin Deniz, Hür Ulaşım Sen Genel Başkanı Ziya Gürol Toker, Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, Hürriyetçi Tarım Orman Sen Genel Başkanı Muzaffer Genç, Hürriyetçi Büro Sen Genel Başkanı Harun Gül, Hürriyetçi Yerel Sen Genel Başkanı Gökhan Yıldırım, Özada Sigorta Genel Müdürü Cüneyt Demir ve Yusuf Özkan, Hakverdi Satılmış, Prof. Dr. Sezgin Çelik gibi isimler vardı. Açılış programına ayrıca sendika üyeleri de yoğun ilgi gösterdiler.

Yoğun yağışa rağmen büyük bir kalabalık ve coşkuya sahne olan açılış töreninde bir konuşma yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu şu ifadeleri kullandı: “Türk milleti, tarihinin her döneminde, hangi şartlarda olursa olsun hakkı tutup kaldırmış; esaretin hiçbir türlüsüne rıza göstermemiş ve bağımsızlık uğruna her ezâyı göze almış bir millettir. Zira hürriyet, bizim en bariz ve en güçlü karakter özelliğimizdir.

Namık Kemal’in haykırışındaki gibi “hevâ vü hevesi terk etme” vakti çoktan gelmiştir. Vaktimizi bunlarla heba edecek lüksümüzün olmadığını gördük. Zira millet olarak belki de tarihimiz boyunca yaşamadığımız bir çöküşü yaşıyoruz. Siyasi, askeri ve ekonomik buhranlar olur, yaşanır ve atlatılır ancak fikren ve ahlâken çöken bir millet bir daha ayağa kalkamaz. Hürriyetçi Eğitim Sen, sendikal mücadelenin yanında en çok da bu tehlikenin farkında olup aynı dertle dertlenen, ortak şuur ve ideale sahip insanların başlattığı bir millî fikir hareketidir. Bu vasfıyla da ömrünü nesillerin eğitilmesine adamış bizler için en kuvvetli ümit ışığı olmuştur. Bu ışığın hiçbir gölgeye maruz kalmadan ilelebet yanmasını temenni etmekle birlikte bunun için de her bir arkadaşımızla birlikte bu mücadeleden vaz geçmeyeceğimizi ifade ediyorum.

Hürriyetçiler olarak hiçbir zaman, ümitsizliğe kapılmadık. Bir an olsun ümidimizi kaybetmedik, kutlu davamızdan vazgeçmedik ve bütün varlığıyla kendini millî kültür ve değerlerin imarına adamış eğitimciler olarak Hürriyetçi Eğitim Sen çatısı altında toplandık.

Şahısların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi olarak, zamana ve zemine bakmaksızın doğruları söylemeye, eğitim çalışanlarının sorunlarını kamuoyu gündemine taşımak ve çözmek için her platformu kullanmaya, kaybolan itibarımızı tekrar kazanmak, açlık sınırı ile asgari ücret seviyesi arasına sıkıştırılan maaşlarımızı insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarmak adına her türlü meşru eylemi yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, biz sendikayız!

Türk milletinin özündeki hasletleri dipdiri tutmaya ahdetmiş “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” eğitimciler olarak Hürriyetçi Eğitim Sendikası çatısı altında toplanmanın gurur ve coşkusunu yaşıyor, bu vesileyle sendikamızın ülkemiz, milletimiz ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyoruz.”

Genel Başkan Kuruoğlu’nun konuşmasının akabinde dualar eşliğinde, protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek genel merkez binası açılışı gerçekleştirildi.