Eğitim çalışanlarının maaş ve emeklilik haklarında uzun süredir yaşanan kayıplar, Hürriyetçi Eğitim-Sen’i geniş kapsamlı bir dilekçe kampanyası başlatmaya itti.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Son yıllarda artan enflasyon, temel yaşam giderlerindeki yükseliş, kiraların olağanüstü seviyelere ulaşması ve gelir vergisi kaynaklı net maaş kayıpları; eğitim çalışanlarını ve özellikle emekliliğe hazırlanan öğretmenlerimizi ciddi bir ekonomik sıkıntının içine sürüklemiştir.

Ücret adaletsizliği, çalışan–emekli arasındaki gelir farkının büyümesi ve satın alma gücündeki düşüş, eğitim çalışanlarının yaşam standartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir.

Bu kapsamda, eğitim çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan dilekçe metni aşağıdaki talepleri içermektedir:

• Uzman ve başöğretmenlik tazminatlarının emekliliğe yansıtılması

• Uzman ve başöğretmenlik tazminatlarının kıdem yılı esas alınarak tüm öğretmenlere uygulanacak bir sisteme dönüştürülmesi

• Ek ders, sınav görevleri ve yan ödemelerin emekliliğe esas aylığa dahil edilmesi

• Temmuz 2023 döneminde çalışanlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen zammın, günümüz güncel tutarıyla memur emekli aylıklarına da yansıtılması

• 1. Dereceye ulaşan kamu görevlileri için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi

• Gelir vergisi dilimlerinin %15 oranında sabitlenmesi

• Enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması

Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi; eğitim çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve emeklilikte insanca yaşam şartlarının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Dilekçeyi İmzalamak İsteyen Tüm Öğretmen ve Eğitim Çalışanlarına Çağrımızdır:

Hazırlanan dilekçeye destek vermek isteyen tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız, imzalı dilekçelerini bulundukları il ve ilçe temsilciliklerimize teslim edebilirler.

Birlikte hareket ederek, mali haklarımızın iyileştirilmesi için güçlü bir irade ortaya koyacağız.

Tüm meslektaşlarımızı dilekçe kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.