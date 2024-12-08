Hüseyin Baş, Bakan Şimşek'i tiye aldı 'Sayın Bakan bu millet 1 yıl sigara içmese seni ne yapar biliyor musun?'

Bakan Şimşek, 2 gün önce Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" diye konuşmuştu.

Bakan Şimşek'in alınmayan sigara paraları ile yapılabilecek yatırım önerisi çok konuşmuştu.

En son Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Bakan Şimşek'in açıklamasına yönelik bir tepki paylaşımı geldi.

"FAİZ SİGARADAN DAHA BÜYÜK BİR GÜNAH DEĞİL Mİ?"

"Sayın Bakan bu millet 1 yıl sigara içmese seni ne yapar biliyor musun?" diyen Hüseyin Baş, "Bu kadar adam niye sigara içiyor, keyfinden mi? Öneri güzel de faizde nas var. Benim bildiğim faiz sigaradan daha büyük bir günah. Şimdi diyor ki sigara içmeyin faize yatırın o parayı. Ya bırak millet biraz az günah işlesin. " diye konuştu.

Hüseyin Baş kendi çözüm önerisini "Siz bir sene sigara içmiyor değil de bir seçim AK Partiye oy vermeseydiniz cebinizde 150 bin lira olurdu." diyerek ifade etti.