Hüseyin Baş, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin şaşkınlığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Hüseyin Baş, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin şaşkınlığını açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaşkınlıkla takip ediyorum. Bizimle başlayan süreç maalesef ivmelenerek devam ediyor. Sn. Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin süreçle ilgili Genel Başkan Yardımcılarım Av. Lütfullah Önder ve Av. Haydar Özdoğan’ı görevlendirdim. Süreci yakından takip edeceğiz. Hukuku ve adaleti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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