Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Genel Başkan olarak yeniden seçilen Hüseyin Baş, partisindeki yeni sürece ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

"9. Olağan Büyük Kongremizi yoğun bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Artık yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönem inanıyorum ki çok başarılı ve verimli geçecektir" diyen Baş, partideki yeni görevlendirmeleri paylaştı.

Buna göre BTP'de yeni dönem kadroları şu şekilde oluştu:

BAŞKANLIK DİVANI



YÜKSEK İSTİŞARE KURULU



GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLARI