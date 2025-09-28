Hüseyin Buluş, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı’na yeniden seçildi

CHP Merkez İlçe Başkanlığı 39. Olağan Kongresi ATSO Konferans Salonu’nda düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığını CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan ile çok sayıda partilinin katıldığı kongrede Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş’un ‘beyaz listesi’ 220 oy alırken, rakibi Ercan Kılınç’ın "mavi listesi" ise 109 oy aldı.

CHP'li isim Erdoğan'ı rakip olarak görmedi! 'Bizim rakiplerimiz' dedi, tek tek sıraladı

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Buluş, “Bugün yapmış olduğumuz 39. Adıyaman Merkez İlçe Kongresi’ne katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Bu demokrasi yarışının kaybedeni, kazananı olmayacaktı. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı. İktidara gittiğimiz bu yolda yolumuz açık olsun, Adıyaman’ımız hayırlı olsun” dedi.