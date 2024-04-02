Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1986’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Afyonkarahisar'da gördü.
İzmir Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İngilizce İşletme Bölümünden 2008’de mezun olan Uluçay, iş hayatına mali müşavir olarak başladı.
Uluçay, Afyonkarahisar’da, gıda sanayisinde faaliyet gösteren aile şirketinin yönetim kurulu başkanlık yaptı.
Uluçay, 2008’ de gençlik kolları üyesi ve sandık yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına adım attı.
2014’te AKP Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, Mali İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Koordinatörlüğü’nde görev aldı.
AKP Afyonkarahisar 6. Olağan Kongresinde tekrar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Uluçay, 2018-2019 yıllarında, İl Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı.
Daha sonra İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Uluçay, 2020’de AKP Afyonkarahisar 7. Olağan Kongresinde İl Başkanlığına seçildi. Hüseyin Ceylan Uluçay, 3 çocuk babası ve evlidir.