Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?
Kaynak: Haber Merkezi
Afyonkarahisar'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerde aday gösterilen AKP adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, kaç yaşında ve mesleki tecrübeleri neler?
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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 1

Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1986’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Afyonkarahisar'da gördü.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 2

İzmir Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İngilizce İşletme Bölümünden 2008’de mezun olan Uluçay, iş hayatına mali müşavir olarak başladı.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 3

Uluçay, Afyonkarahisar’da, gıda sanayisinde faaliyet gösteren aile şirketinin yönetim kurulu başkanlık yaptı.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 4

Uluçay, 2008’ de gençlik kolları üyesi ve sandık yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına adım attı.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 5

2014’te AKP Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, Mali İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Koordinatörlüğü’nde görev aldı.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 6

AKP Afyonkarahisar 6. Olağan Kongresinde tekrar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Uluçay, 2018-2019 yıllarında, İl Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 7

Daha sonra İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 8

Uluçay, 2020’de AKP Afyonkarahisar 7. Olağan Kongresinde İl Başkanlığına seçildi. Hüseyin Ceylan Uluçay, 3 çocuk babası ve evlidir.

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