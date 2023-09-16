Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, Galatasaray attı

Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, Galatasaray attı

Samsunspor, Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Galatasaray maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Biz kaçırdık, Galatasaray attı! Her girdikleri pozisyon gol oldu. Savunmada hatalar yaptık, daha sağlam durabilirdik."

''İYİ İŞLER YAPTIK''
"Devre arasında soyunma odasında 'Önde iyiyiz ama savunmayı sertleştirmemiz gerek' diye konuştuk. İkinci yarıda ön alan baskısıyla goller bulduk. 3-3 olacaktı ama dönene top gol oldu. Skordan üzgünüm. Daha yeni bir takımız. Galatasaray'ın kadro kalitesi belli, taraftarlarının önünde oynadılar. Ancak maçın genelinde iyi işler yaptık."

''GÜÇLÜ BİR SAMSUNSPOR OLACAK''
"Artık kazanmamız gerekiyor. İyi oynuyor gözükebiliriz ama sonuç lazım. Oyundan memnunum. Geri adım atmadık, pes etmedik. Bu ligde her takımı yenecek gücü bulacağız. Ben burada bu ışığı gördüm. Fikstürde şanssızdık, Sivasspor ve Galatasaray ile deplasmanda oynadık. Fenerbahçe ile oynadık. Kayserispor deplasmanına gittik. Bundan sonra iç saha, dış saha demeden her maçı kazanmaya oynayacağız. Taraftardan sabır bekliyoruz. Çok iyi takım olacağız. Taraftarlara sesleniyorum, sabredip, desteklesinler. Güçlü bir Samsunspor olacak."

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