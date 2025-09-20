Hüseyin Eroğlu: Bizim için 3 puandan fazlasıydı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Taraftarımız gerçekten bugün çok destek oldular. Son bitiş anına kadar bizi desteklediler. Bu da bizim için çok anlamlıydı ve itici bir güçtü. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Eyüpspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Eroğlu, "İlk 5 maçta kaybetmeyeceğimiz belki kazanacağımız maçlar vardı. Belki bireysel hatalar belki anlık hatalardan dolayı maçları kaybettik. Kolay değil, bazen iyi oynuyorsun kaybedebiliyorsun ama bu maç bizim özelimizde çok önemliydi, 3 puandan fazlasıydı. Oyuncuları buna göre hazırladım" diye konuştu.

Gençlerbirliği 4.5 yıl sonra Süper Lig'de 3 puan aldı

"Rakibimiz son 3 maçı derin savunmada 5-4-1, hücumda 3-4-2-1 şeklinde oynuyorlardı. Ona bir hazırlığımız vardı ama onlar da bugün formasyon anlamında bir değişikliğe gittiler" diyen Eroğlu, "Bütün formasyonlara oyuncularımızı en azından antrenmanda alıştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda dengeli bir oyun olduğunu ve golü bulduklarını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Sadece yaptığımız basit pas hatalarından dolayı rakibin gelişine maruz kaldık. Kalecileri ile oyun kurmayı iyi yapan bir takımla oynadık. Bunun üzerine yoğunlaştık. Golü kazandıktan sonra skoru koruyalım diye ilk yarı bitimi biraz oyundan düştük" dedi.

Selçuk Şahin'den hakem tepkisi: Korkaklık!

3 puandan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Eroğlu, "Bugün kazandık, çok mutluyum. Herkes zaten bu maçı bekliyordu. Futbolda kazandıkça oyunun güzelleşeceğini düşünüyorum. İkinci yarı sadece savunmada kaldık ki rakibin de topa sahip olduğu bölümde etkili oyuncuları vardı. Gerçekten kadro derinliği çok geniş. Bizim de aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Fiziksel anlamda biraz daha istediğimiz seviyede olmayan oyuncularımız var. Buna rağmen oyuncularımızla son dakikaya kadar çok önemli bir puan aldık" şeklinde konuştu.