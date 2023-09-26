Hüseyin Eroğlu Samsunspor'u ikiye böldü

Samsunspor'da, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu taraftarı adeta ikiye böldü. Bazı taraftarlar hocanın devam etmesini isterken, bazı taraftarlar ise istifasını istedi.

Hüseyin Eroğlu Samsunspor'u ikiye böldü

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’de oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyip, ligin dibine demir atan Yılport Samsunspor’da; teknik direktör Hüseyin Eroğlu, camiasında tartışılan isim haline geldi. Oynanan futbol, hem de alınan başarısız sonuçlar, Kırmızı Beyazlıların teknik patronunu tartışmaya açtı. Bu sıkıntılı durum; ‘Şirinler’e gönül veren taraftarları da adeta ikiye böldü.

Özellikle sosyal medya hesaplarında Yılport Samsunspor ile alakalı yer alan paylaşımların altına bazı taraftarlar Hüseyin Eroğlu’nun istifa etmesi için yorumlar yazılırken, bazı taraftarlar ise deneyimli çalıştırıcıya biraz daha zaman verilmesi ve kendisiyle devam edilmesi gerektiği görüşünü savundular.
İstikrarın önemini savunan bir kesim taraftara karşı, bir kısım taraftar da yapılacak kan değişikliğinin takıma yeni bir hava getireceğini öne sürdü.

Bu sezon 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sadece tek puan alabilen Karadeniz temsilcisi, attığı 4 gole karşılık kalesinde 11 gol yemesi de dikkat çekti.

Samsunspor'da teknik adamlık için ismi geçen ilk adayların; Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman oldukları vurgulandı.

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