Hüseyin Eroğlu'ndan duygulandıran veda

Samsunspor'dan ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, veda konuşması yaptı.

Hüseyin Eroğlu'ndan duygulandıran veda

Editör: Hamza Özalkuş

Samsunspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ayrılık sonrası açıklama yaptı.

Hüseyin Eroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

''İnsanın hayatında asla unutmayacağı günler vardır; evlilik, çocuklarının doğumu, evladının ilk konuşmaya başlaması...Biz teknik direktörler ise ne acıdır ki bunların çoğunu yaşayamayız. Çocuğun “Baba” derken, sen çok uzaklarda, 90 dakikalık bir heyecan için can alıp, can verirsin. “Baba” olmakla “teknik direktör” olmak arasında tereddüt bile etmezsin belki de, direkt çıkarsın sahaya…Niye alıyoruz bu kararı hiç düşündünüz mü ? Para-pul mu ? Hiç değil…Çünkü “görev” ve “sorumluluk”, binlerce insanın beklentisini karşılamak ve bir kentin umutlarını yeniden yeniden yeşertebilmek, öylesine keskin bir duygu ki, önüne geçemezsiniz. Alır götürür sizi…

Yılport Samsunspor ile Eylül 2022’de sözleşme imzaladım ve 11 yıl aradan sonra şampiyon olan kadronun bir ferdi oldum. Bu şampiyonluk, kalbimin en güzel yerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek, bundan emin olun. Geçen yıl “Formanın arkasındaki isim değil, göğsündeki arma önemlidir” demiştim… Bugün de “Sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir” diyerek Yılport Samsunspor’a veda ediyorum. Her şey ama her şeyin en güzeline layık Atatürk’lü Arma’ya hizmetim süresince bana destek olan Başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim ve icra kurulumuz, taraftarımız, medyamız, kulüp personelimiz, ekibim ve futbolcu kadrosuna çok teşekkür ediyorum.''

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