Hüseyin Eroğlu'ndan Sivasspor maçı sonrası açıklama

Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "İlk maçlarda bunların zor olduğunu zaten biliyorduk. Oyuncularımıza bunu söyledim." dedi.

Birçok oyuncunun son anda aralarına katıldığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sivasspor uyum içerisinde oynayan bir takım. Buraya kendi oyunumuzu ortaya koymak ve tabii ki alabilirsek galibiyet almak için gelmiştik. Maçın aslında büyük bir bölümünde, özellikle ilk yarı topa sahip olan taraf bizdik. Ama bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken yaptığımız pas hatalarıyla istediğimizi üretemedik. Rakibin bir tane attığı güzel gol var. Gerçekten güzel bir gol attılar. Onun dışında pozisyon vermedik. Daha dinamik, daha agresif oynamak ve tempomuzu arttırmak zorundayız. Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." (AA)