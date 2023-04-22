Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hürsoy, "Savunmada takım elinden gelen gayreti göstermeye çalıştı. Beşiktaş'a karşı topun arkasına geçip takım savunmasını iyi uygulayıp rakibe zaman ve alan bırakmadan hızlı hücumları çalıştık. Hücumda eksiklerimizi daha net gördük. Bugün topla olan ilişkimiz de zayıftı. Çok top kaybettik. Böyle olunca da iyi hücum yapamadık. Ligin süresi kısaldı. 6 maçımız var. Sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Zihinsel olarak güçlü olmak lazım. Tempomuz çok zayıf, mücadele gücünü yükseltmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Göreve yeni başladıklarını ve maç öncesinde ilk kez dün akşam takımla bir araya geldiklerini belirten Hürsoy, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Biz yeni başladık. Dün akşam geldik ve takımla beraber olduk. Dışarıdan takip ediyorduk ama işin içine girince bu maç eksiklerimizi görme imkanı sağladı. Eksiklerimiz oldukça fazla. Ümraniyespor olarak mental anlamda son haftalarda arka arkaya maç kaybetmeleri motivasyon olarak oyuncuları düşürdü. Halletmemiz gereken noktalardan biri bu." ifadelerini kullandı. (AA)