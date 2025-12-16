AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştiriler gerekçe gösterilerek 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Bugün ilk defa hakim karşısına çıkan Kocabıyık hakkında Mahkeme karar verdi. Buna göre Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi.

PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

72 gündür tutuklu bulunan Kocabıyık'ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesi röportajı gösterilmişti. Kocabıyık'a "Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlaması yapıldığı öğrenilmişti.

Kocabıyık, ayrıca, 11 Nisan 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili Erdoğan’a "Kendine darbe yaptın" ifadesini kullanmıştı.

Kocabıyık, tutuklama kararına yönelik "Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa'yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane" demişti.