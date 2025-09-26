Hüseyin Mete'nin katiline 15 yıl hapis: Alkollü mekanda kanlı hesaplaşma!

Olay, 31 Ekim 2024’te saat 21.00 civarında Sinan Mahallesi’ndeki eğlence mekanında gerçekleşti. Husumetli Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete, aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla konuşan Hüseyin Mete’ye tabancayla yedi el ateş etti. Mete yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinden kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Uçar hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

CİNAYET KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Hüseyin Mete’nin bir kadınla masada sohbet ederken, arka masada oturan Ramazan Uçar’ın tabancasını çıkararak ateş ettiği görüldü. Uçar’ın yedi el ateş ettiği, Mete’nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı kaydedildi. Olay sırasında mekandakilerden birinin Uçar’ı durdurmaya çalıştığı, diğerlerinin ise saldırı anında kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

"TASARLAMA, ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Davanın karar duruşması, bugün Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Uçar, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, Mete’nin ailesi ve avukatları salonda yer aldı. Hüseyin Mete’yi öldürmeyi planlamadığını belirten Uçar, “Tasarlama, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürmek isteseydim aynı köyde yaşıyoruz, evini biliyorum. Bu olay öncesinde kaldırılamayacak şeyler yaşadım. Silahıma el koymuştu ve 50 bin TL’ye kendi silahımı almak zorunda kaldım. 5 liraya çay satarak geçinmeye çalışıyorum. Bu para benim için büyük bir paraydı. Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım” dedi.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

Maktulün ailesi ve avukatları, olayın tasarlanarak gerçekleştiğini savunarak sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Son sözü sorulan Ramazan Uçar, “Takdir mahkemenindir” yanıtını verdi. Kısa bir aradan sonra mahkeme heyeti, Ramazan Uçar’a önce ömür boyu hapis cezası verdi, ardından “haksız tahrik” indirimiyle cezayı 18 yıla, iyi hal indirimiyle 15 yıla indirdi. Sanığa “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçundan da 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira para cezası verildi.

