Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Antalyaspor'da ilk yarı sona ermeden kenara gelen Hüseyin Türkmen oyundan alınmasına sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Sane ve Sallai'nin attığı gollerle 11 dakikada öne geçmesinin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut taktiksel bir değişikliğe giderek 31. dakikada Hüseyin Türkmen'in yerine Dario Saric'i oyuna aldı.

Sinirli bir şekilde yedek kulübesine gelen Hüseyin Türkmen'in koltuğu yumrukladığı görüldü. Yenilen gollerde faturanın kendisine kesilmesine kızan 27 yaşındaki stoper, kısa bir süre sonra da soyunma odasına gitti.