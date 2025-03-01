Hüseyin Yücel bütün alacağını Beşiktaş’a bıraktı: Tam 10 milyon euro

Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat’ın yönetiminde yer alan ve sonrasında geçici başkanlık yapan Hüseyin Yücel Divan Kurulu toplantısında konuştu. Yücel, eski yönetimle ilgili savcılığa verilen rapor konusunda adaletten kaçmayacağını belirterek Beşiktaş’tan alacağı olan 10 milyon euroyu bıraktığını söyledi. Yücel, pazartesi günü konuyla ilgili harekete geçeceğini söyledi.

Hüseyin Yücel’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır.



Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.



Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım.”