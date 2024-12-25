Hüseyin Yücel canlı yayında açıkladı: Zarar edersek cebimden karşılayacağım

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel’den 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçim öncesi yeni açıklamalar geldi. Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Yücel, Beşiktaş’ın Al Musrati transferinden zarar etmesi durumunda açığı kendi cebinden karşılayacağını söyledi.

Hasan Arat’ın istifası sonrası yönetim olarak neden istifa etmediklerini açıklayan Yücel, "Sayın Başkan Hasan Arat'ın ani istifası sonrası tüzüğümüz gereği başkanlık bana geçti. Kıraat gereği bizlerin de başkanla beraber geldiğini düşünürsek, bizlerin de istifası beklenirdi. O zaman Beşiktaş, telafisi olmayan ciddi problemlerin altına sürüklenebilirdi. Yönetimdeki arkadaşlarla beraber 'bırakmayalım' kararı aldık. Oyuncu maaşları bekliyordu, Fenerbahçe derbisi vardı, idari de bir işleyiş vardı ve devam etme kararı aldık. Başkan adayı olarak gelmedik sonuçta buraya. Seçimle geldik ama ikinci başkan olarak genel kurul bizleri seçmişti. Kendime yediremedim. Yönetimdeki arkadaşlara 'camianın teveccühünü kazanmamız, güvenoyu almamız lazım, mayısa kadar bu şanlı koltuğu temsil edecek olsam da seçilerek de gelelim, kimsenin aklında soru işareti kalmasın' şeklinde düşüncemiz oluştu. Kısmet bugüneymiş. Hayalim olan en büyük makam Beşiktaş başkanlığıydı. 2 gün öncesine kadar Arat yönetimine de girmiyordum. TV'den izleyip adayları takip etmeyi kendime yediremedim. Beşiktaş zor bir süreçten geçiyordu, hala zor süreçten geçiyoruz. 'Hasan Ağabey destek olayım' deyip girmiştim yönetime” şeklinde konuştu.

“HESAP VERMEKTEN KAÇINMAYIZ”

Eski Başkan Hasan Arat’ın devamı olmadığının altını çizen Yücel, gerekirse hesap vermekten kaçınmayacaklarını vurguladı. Yücel, “42 yaşımdayım. 2 kız çocuğu babasıyım. 16 bin kişinin çalıştığı, 200 bine yakın öğrencinin okuduğu bir eğitim grubunu yönetiyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanıyım halihazırda ve adayım. Aradan sıyrılıyorum. Bizlerin de sorumluluğu varsa, hesap vermemiz gerekiyorsa vermekten çekinmeyiz” dedi.

“ZARAR OLURSA CEBİMDEN KARŞILARIM”

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Al Mustrati için Suudi Arabistan’dan teklifler oluğuna dikkat çeken Yücel şunları söyledi:

"Musrati'nin transferi gündemde. Arabistan'dan ciddi teklifler var. Son aşamaya kadar geldik. En basit tabiriyle, her ne kadar yüzde 100 sorumluluk bende olmasa dahi, Beşiktaş Kulübü Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar ziyan görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum."

Başkan adayı Serdal Adalı ile daha önce aralarında geçen para tartışmaları ile ilgili konuşan Yücel sözlerine şöyle devam etti:

"Ortak yayında sürekli para konuşuyorsun dedi bana. Kendisi sürekli para konuşuyor. Söylem çok çirkin. Ne demek '600 milyonu vereyim çekil' ne demek. Benim kefil olduğum bir kredi. Beşiktaş başkanlık makamını ben 600 milyona satacak mıyım! Birlik beraberlik diyoruz, Beşiktaş ne çektiyse birlik beraberlik sağlayamadığı için çekti. Bu tip söylemler ayrıştırıcı ve bölücü. Bu tip söylemlere girmemek lazım. Kendisi seçilirse gereğini yapacaktır."