Hüseyin Yücel Kimdir? Hasan Arat’ın Yerine Beşiktaş Yönetimine Geldi

1982 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Yücel, lise eğitimini Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Fransa’ya giden Yücel, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli görevlerde bulundu ve eğitim sektöründe önemli projelere imza attı.

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hüseyin Yücel, eğitimin yanı sıra sporu da öncelik haline getirdi. 2017 yılında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nü kurarak kısa sürede başarıya ulaştı. Kulüp, ilk sezonunda Süper Lig’e yükseldi ve 2022 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğunu kazanarak adını Avrupa basketboluna yazdırdı.

Hüseyin Yücel, spor dünyasında sadece basketbolla değil, futbola olan ilgisiyle de tanınıyor. Daha önce Beşiktaş yönetiminde Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yapan Yücel, Hasan Arat’ın istifası sonrası kulüpte yeniden önemli bir pozisyon üstlendi.

MESLEĞİ VE DİĞER GÖREVLERİ

Hüseyin Yücel, halen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve Bahçeşehir Koleji ile Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eğitimdeki liderliği, spora verdiği önemle birleşerek hem gençlere hem de topluma katkı sunmayı amaçlıyor.

İki çocuk babası olan Hüseyin Yücel, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Spora olan ilgisi ve Beşiktaş’taki deneyimleriyle önümüzdeki süreçte de kulüpte önemli projelere imza atması bekleniyor.